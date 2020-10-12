Мошенники похитили 10 тысяч у ижевчанки при покупке щенка Фото: Амир Закиров

10 тыс рублей мошенники похитили у девушки под предлогом покупки щенка. Девушка нашла объявление о продаже на сайте и связалась с продавцом. Он отправил ей ссылку якобы для оплаты. На открывшемся сайте девушка ввела все данные своей карты, в том числе и cvv-код с оборота. Также она ввела разовый код подтверждения из СМС. В результате с её счёта было списано 10 тыс рублей.

10 октября она обратилась заявлением о хищении в полицию. Как сообщает МВД по УР, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела против мошенников. Им грозит до двух лет лишения свободы.

МВД напоминает: стоит быть внимательными при совершении сделок в интернете. Игнорируйте подозрительные ссылки и сайты.

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