Новый аппарат для исследования сосудов заработает в Ижевске

В республиканском клиническо-диагностическом центре в Ижевске завершили монтаж антиографа Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В республиканском клиническо-диагностическом центре в Ижевске завершили монтаж антиографа. Новое оборудование позволяет изучать кровеносные сосуды. Сейчас кардиологи проходят обучение по работе с аппаратом. Первые исследования запланированы на конец октября.

- В месяц помощь смогут получать до 300 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, - сообщает Александр Бречалов на своей странице в социальных сетях.

Напоминаем, в этом году республика выделила 170 млн рублей на закупку препаратов для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

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