Воспитательница реабилитационного центра победила на Всероссийском конкурсе

Валентина Абдулова получила диплом в номинации «Специальная премия «За развитие и внедрение новых технологий» Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Старший воспитатель Глазовского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями одержала победу во всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник организации социального обслуживания». Как сообщает официальный сайт главы и правительства Удмуртии, Валентина Абдулова получила диплом в номинации «Специальная премия «За развитие и внедрение новых технологий».

- Современные условия требуют нового стиля преемственности и взаимосвязи между учреждением и семьей. Я рада, что эту работу оценили на всероссийском уровне. Это значит, что наши знания могут использовать для работы с больными детьми и в других регионах, - говорит педагог.

СПРАВКА «КП»

Валентина Абдулова работает в Глазовском центре уже 12-й год. Ее общий педагогический стаж составляет 36 лет. Однако воспитатель идет в ногу со временем и применяет в своей работе различные инновационные педагогические технологи.

Является составителем сборников «Социальная реабилитация детей и подростков с ограниченными возможностями», «Научим поверить в себя!», «Яркая жизнь - возможность каждого». Валентина Абдулова принимает активное участие в реализации социальных мероприятий. Так, она стала соавтором проекта «На шаг впереди себя» - это спортивно-оздоровительный фестиваль для детей с ограниченными возможностями.

Напоминаем, Всероссийский конкурс был организован Министерством труда и социальной защиты РФ. Он проводится ежегодно. Жители Удмуртии уже не раз становились победителями и призерами в различных номинациях.

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