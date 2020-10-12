400-летний можжевельник из Удмуртии внесён в реестр Удивительных деревьев России

Высота можжевельника 7,7 метров Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Конкурсная комиссия Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» внесла можжевельник из Удмуртии в реестр Удивительных деревьев России.

400-летнее дерево растёт недалеко от села Вавож в Удмуртии, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии. На участие в конкурсе заявку подали биолог и краевед Александр Кондратьев и доктор биологических наук Николай Ильминских.

Ученые провели исследование дерева и выявили его уникальные свойства. Высота можжевельника 7,7 метров. Но его главная отличительная черта – полутораметровый в обхвате ствол, как у дерева. При том, что большинство других саженцев больше похожи на кустарники.

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