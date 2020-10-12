Портрет Драгунова появится на доме в Ижевске

Арт-объект украсит улицы города уже в ближайшие недели Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

На фасаде дома №11 по улице Дзержинского в Ижевске появится портрет Евгения Драгунова, почетного гражданина города. Как сообщает пресс-служба администрации города, арт-объект украсит улицы города уже в ближайшие недели.

- В прошлом году мы реализовали проект «пиксельный портрет П.И. Чайковского» на фасаде дома по улице 9 Января. В этом году я предложил создать портрет конструктора Евгения Федоровича Драгунова на фасаде дома рядом с Индустриальным техникумом имени Драгунова, в котором учился конструктор, - сообщил новый председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев.

СПРАВКА «КП»

Евгений Федорович Драгунов - наш земляк. Известный советский конструктор-оружейник. В годы войны был страшим оружейным мастером и служил на Дальнем Востоке. В 1945 вернулся в Ижевск и работал техником-исследователем по производству винтовок в группе Дементьева на заводе Ижмаш. Указом Президента РФ Драгунову была присуждена Государственная премия за коллекцию спортивного и охотничьего оружия.

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