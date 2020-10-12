В Ижевске задержали похитителя КамАЗа стоимостью 3 миллиона рублей Фото: Архив «КП» в Ижевске

Полиция в Ижевске «по горячим следам» раскрыла кражу КамАЗа. Ущерб оценивается в 3 млн рублей. Похитителем оказался 31-летний ранее судимый ижевчанин. Свою вину он признал.

Заявление о краже автомобиля поступило от 46-летнего жителя Ижевска. МВД по УР сообщается, что он оставил автомобиль на ночь, при этом забыл ключи в замке зажигания. Правоохранительными органами были разосланы ориентировки на поиск автомобиля. После чего в дежурную часть поступил звонок от жителя поселка Заря, который заметил КамАЗ. Свидетель сообщает, что водитель был в нетрезвом состоянии, это его и насторожило.

Позже в ходе розыскных мероприятий машина и её угонщик были найдены. Возбуждено уголовное дело.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Ижсталь» наращивает реализацию высокомаржинальной продукции