Несовершеннолетний водитель влетел в бетонное ограждение в Ижевске

«Тойота-Аурис» влетела в бетонное ограждение
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
11 октября на улице Областная в Ижевске произошло ДТП с участием 17-летнего подростка. Парень, не имея прав, находился за рулем. 1 отдел УГИБДД по Удмуртии сообщает, что водитель также был пьян.
«Тойота-Аурис» влетела в бетонное ограждение. От удара машина перевернулась. Мальчик получил травмы.
Полицией ведется расследование. Выясняется, как несовершеннолетний оказался за рулем, при этом в нетрезвом состоянии. Собственнику автомобиля грозит штраф 30 тыс рублей.
Госавтоинспекция напоминает: управление транспортным средством лицом, не имеющими на это права, карается штрафом в размере до 15 тысяч рублей.
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