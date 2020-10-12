Несовершеннолетний водитель влетел в бетонное ограждение в Ижевске

«Тойота-Аурис» влетела в бетонное ограждение Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

11 октября на улице Областная в Ижевске произошло ДТП с участием 17-летнего подростка. Парень, не имея прав, находился за рулем. 1 отдел УГИБДД по Удмуртии сообщает, что водитель также был пьян.

«Тойота-Аурис» влетела в бетонное ограждение. От удара машина перевернулась. Мальчик получил травмы.

Полицией ведется расследование. Выясняется, как несовершеннолетний оказался за рулем, при этом в нетрезвом состоянии. Собственнику автомобиля грозит штраф 30 тыс рублей.

Госавтоинспекция напоминает: управление транспортным средством лицом, не имеющими на это права, карается штрафом в размере до 15 тысяч рублей.

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