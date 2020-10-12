Подросток вымогал деньги у студента из Удмуртии

подросток угрозами заставил студента отдать ему 500 руб Фото: Константин ИВШИН

В Глазове суд вынес приговор местному жителю. 17-летний парень получил 1 год и 4 месяца условно за вымогательства.

Напомним, 15 марта подросток, угрожая, заставил студента одного из учебных заведений города отдать ему 500 руб. Он подкараулил его около общежития. Вечером того же дня он вновь потребовал у потерпевшего денег - в этот раз сумма выросла до 15 тыс рублей. После этого глазовский студент отправился в полицию и написал заявление.

В рамках расследования были собраны все необходимые улики, сообщает Следственный комитет по республике. Были допрошены свидетели – студенты и жители общежития. Также изучены видеозаписи с камер наблюдения. Все данные были переданы в суд.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Подросток свою вину полностью признал.

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