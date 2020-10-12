Жесткое ДТП в Удмуртии: пешехода переехали сразу две машины

Мужчина был сбит сразу двумя машинами 38-летний мужчина Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Вечером 11 октября на трассе «Ижевск - Сарапул» был сбит сразу двумя машинами 38-летний мужчина. Сначала пешехода сбил «Форд-Мондео». А дальше удар отбросил его под колёса «Лады». От полученных травм мужчина скончался.

1 отдел УГИБДД по Удмуртии сообщает, что мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. Также отмечается, что на нем не было световозвращающих элементов. Поэтому водители в вечернее время могли не заметить пешехода.

Сейчас устанавливаются все детали происшествия. Следственными органами ведется проверка.

ГИБДД напоминает, что при переходе проезжей части пешеходы должны быть внимательны. Каждый должен убедится, что водитель автомобиля останавливается, чтобы пропустить вас.

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