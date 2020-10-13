Замерзающую в машине на трассе семью из Удмуртии спасли

Сергей Ибраев, Евгений Бурлуцких и Олег Кадочников остановились, заметив автомобиль на аварийке
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю
8 октября на обочине трассы «Пермь - Екатеринбург» инспекторы ГИБДД заметили автомобиль на аварийке. Стекла машины уже обледенели. Сергей Ибраев, Евгений Бурлуцких и Олег Кадочников остановились, чтобы узнать, что случилось.
В машине находилась семья из Удмуртии с тремя детьми. У авто были пробиты два колеса, сообщает МВД по Пермскому краю. Запасных колес не было.
Водитель остановился на обочине и ждал помощи. Семье пришлось простоять на трассе так долго, что стёкла машины заледенели. Завести автомобиль мужчина побоялся. Поэтому все они очень замерзли.
Пока семья грелась в патрульной машине, инспекторы нашли запасные колеса и помогли их поменять. После чего семья смогла продолжить путь в Челябинск к родственникам.
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