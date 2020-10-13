Ещё 123 новых случая коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии

Ещё 123 новых коронавирусной инфекции случая выявили в Удмуртии Фото: pixabay.com

123 случая коронавирусной инфекции подтвердилось в Удмуртии на утро 13 октября. Самое большое число заболевших в Ижевске – 59. Положительные тесты выявили у 10 жителей Глазова, 9 человек в Воткинске и 5 пациентов в Сарапуле. В остальных районах это число не превышает 4.

Оперштаб региона сообщает, что общее число ковид-заражённых на сегодня составляет 6 844.

144 человека выздоровели и были выписаны. К сожалению, двое жителей скончались. Мужчине и женщине было 88 и 89 лет.

За последние сутки 2690 тестов проверили в Удмуртии. Всего проведено уже 424 590 исследований на коронавирусную инфекцию.

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