74 очага дикорастущих наркотиков обнаружили в Удмуртии

В ходе операции выявлено 76 преступлений в сфере оборота наркотиков растительного происхождения Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С июля по сентябрь этого года сотрудниками МВД была проведена оперативно-профилактическая операция «Мак-2020». Они занимались поиском дикорастущих и незаконно высаженных посадок мака и конопли. Удалось обнаружить 74 таких очага, общая площадь которых превысила 64 кв м.

В ходе операции выявлено 76 преступлений в сфере оборота наркотиков растительного происхождения. 60 человек задержано за хранение, трое за сбыт. Также В Удмуртии накрыли 3 притона.

По сообщениям МВД УР, сотрудниками было изъято 17,5 кг наркотиков, составлено 192 административных протокола. Сейчас к ответственности привлекли 190 человек.

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