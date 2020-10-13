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Вернувшихся из-за границы жителей Удмуртии оштрафовали за отсутствие теста на коронавирус

Они заплатят 7,5 тысячи
Анна Митрофанова
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Жителей Удмуртии оштрафовали за отсутствие теста на коронавирус

Жителей Удмуртии оштрафовали за отсутствие теста на коронавирус

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Суд назначил штраф жителям поселка Игра. Вернувшись из-за границы, они не предоставили результаты теста на COVID-19. Теперь оба должны выплатить штраф 7,5 тысячи.

Роспотребнадзор УР сообщает, с 1 августа этого года из-за границы вернулись в республику 43 жителя Игринского района. При этом только 4 из них сообщили о результатах исследования на коронавирус.

Напоминаем, что в связи с эпидемией коронавирусной инфекции граждане должны сдавать специальный тест в течение трех дней после возвращения в Россию. Результаты нужно загрузить на сайт Госулуги.

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Жители Удмуртии