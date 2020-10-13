Вещание 19 телерадиопрограмм в Удмуртии будет приостановлено Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С 14 по 21 октября будет ограничена работа некоторых СМИ в Удмуртии. В республике будет проводится плановая проверка сетей вещания. Перебои в работе коснутся радио «Комсомольская правда», «Адам» и «Наше радио», а также телеканала ТНТ, сообщает пресс-служба Администрации города.

14 октября пройдёт отключение:

- 8:00 – 15:00 – радио «Адам» (12+);

- 2:00 – 10:00 – радио «Комсомольская правда» (12+);

- 2:00 – 11:00 – «Наше радио» (12+).

19 октября временно остановят вещание:

- 2:00 – 10:00 – «Звезда-FM»(12+), «Мир» (0+);

- 6:00 – 11:00 – ТНТ (16+);

- 7:00 – 16:00 – «Моя Удмуртия» (16+).

20-21 октября нельзя будет послушать станции:

- 23:00 – 5:00 – «Радио Шансон» (12+), «Радио Вера»(12+), «Русское Радио» (16+), «Ди FM» (18+), «Горд Радио FM»(12+), «Максимум» (18+).

21 октября работу приостановят:

- 2:00 – 10:00 – «Radio Energy FM» (18+), «Comedy Radio» (18+), «Че»(16+), «Дети FM» (0+),

- 3:00 – 11:00 – «Дисней» (0+).

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