В Удмуртии заработают более 20 молочных ферм

Открытие 20 молочных комплексов обеспечит появление 9,3 тысяч новых скотомест в республике Фото: Константин ИВШИН

20 молочных комплексов планируют открыть в этом году в Удмуртии. Это обеспечит появление 9,3 тысячи новых скотомест в республике. Всего в республике ведется строительство 30 новых ферм.

Напоминаем, стройка началась еще 4 года назад. Молочные фермы в Удмуртии появятся благодаря региональному проекту «1 миллион тон молока». Как сообщает пресс-служба Правительства республики, в планах также строительство роботизированых молочных комплексов в Можгинском, Граховском и Малопургинском районах.

251,9 млн рублей заложено в бюджете республики в этом году на обновление оборудования.

СПРАВКА «КП»:

Новые комплексы в 2020 году появятся в Алнашском, Можгинском, Завьяловском, Балезинском, Увинском, Юкаменском, Кизнерском, Ярском, Дебесском, Вавожском, Шарканском, Малопургинском, Киясовском, а также Граховском и Юкаменском районах.

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