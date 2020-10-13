В Удмуртии выявили 24 очага бешенства

Бешенство нашли у животных 12 районов Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

В 2020 году Россельхознадзором было выявлено 24 очага бешенства в Удмуртии. В Ижевске насчитали 5 случаев болезни: 3 у собак и по одному у кошки и лисы.

Всего бешенство нашли у животных 12 районов республики. Ижевск является самым крупным очагом, здесь выявлено 5 случаев. 2 собаки, лиса и барсук были заражены в Вавожском районе. В Каракулинском и Сарапульском районе обнаружили по 2 бешеных лисы. В Граховском и Увинском районе пострадали не только дикие лисицы, но и домашние любимцы – кошка и собака. В остальных районах Удмуртии заболели по одному животному: кот, барсук, 2 собаки.

«Комсомолка» напоминает, бешенство - болезнь общая для человека и животных. Это заболевание приводит к смерти. Избежать болезни поможет прививка для животных. В государственных ветеринарных клиниках можно сделать её бесплатно.

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