В одном из дворов Ижевска появится новая ливневка

Во дворе дома 43 на улице Советской обустроят новую ливневку
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Во дворе дома 43 на улице Советской обустроят новую ливневку. Как сообщает пресс-служба администрации города, здесь проложат 172 метра труб с увеличенным диаметром.
Напомним, еще весной жители обратились к главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву с этой просьбой. Они жаловались, что двор постоянно заливает. И вот сейчас проблема будет решена.
По обращениям ижевчан уже отремонтировали ливневку на улице Нижняя. А впереди запланированы работы во дворе дома 29 по улице Новостроительная и на перекрестке Карла Маркса и Чугуевского.
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