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В одном из дворов Ижевска появится новая ливневка

Также проведут ремонт старых ливневых канализаций
Анна Митрофанова
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Во дворе дома 43 на улице Советской обустроят новую ливневку

Во дворе дома 43 на улице Советской обустроят новую ливневку

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Во дворе дома 43 на улице Советской обустроят новую ливневку. Как сообщает пресс-служба администрации города, здесь проложат 172 метра труб с увеличенным диаметром.

Напомним, еще весной жители обратились к главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву с этой просьбой. Они жаловались, что двор постоянно заливает. И вот сейчас проблема будет решена.

По обращениям ижевчан уже отремонтировали ливневку на улице Нижняя. А впереди запланированы работы во дворе дома 29 по улице Новостроительная и на перекрестке Карла Маркса и Чугуевского.

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