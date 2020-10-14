Ещё 120 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии Фото: Амир Закиров

120 случаев коронавирусной инфекции подтвердилось в Удмуртии на утро 14 октября. 72 человека выздоровели и были выписаны. К сожалению, трое жителей скончались – женщина 67 лет и мужчины 85 и 89 лет.

Самое большое число заболевших в Ижевске – 57 человек. Положительные тесты выявили у 7 жителей Глазова и Воткинска, 5 пациентов в Сарапуле.

Оперштаб региона сообщает, что общее число ковид-зараженных на сегодня составляет 6 964.

4 446 тестов проверили в Удмуртии за последние сутки. Общее число исследований на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день составляет 429 036.

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