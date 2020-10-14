Ещё 17 новых домов появятся в Удмуртии до конца года

Удмуртия должна построить 815 тысяч кв м жилья в 2020 год Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Удмуртии до конца года планируют построить 17 жилых домов. Напомним, Удмуртия в соответствии с проектом «Жильё и городская среда» должна построить 815 тысяч кв м жилья в 2020 году. Сейчас этот план выполнен на 67,7%.

Пресс-служба правительства республики замечает, что обычно в осенне-зимний период количество домов, сданных в эксплуатацию увеличивается. Это ежегодная тенденция. Так в сентябре полностью готовы были 9 жилых домов. 8 зданий отстроено в Ижевске и одно в Сарапуле. Это 551 тысяча кв м нового жилья для населения.

- Несмотря на существующую обстановку, связанную с пандемией, темпы не снижаются, - отмечает министр строительства Дмитрий Сурнин.

Стоит отметить, что 316 тысяч кв м жилья было построено жителями Удмуртии самостоятельно. Наш регион входит в ТОП-5 по активности пользования государственной программой «Сельская ипотека». В этом году выдано более 2 млрд рублей на индивидуальное жилищное строительство.

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