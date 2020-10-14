Похитивший 900 тысяч рублей у пенсионера мошенник задержан в Удмуртии

23-летний житель Ставропольского края, крал 900 тыс рублей у пенсионера Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Полицейские из Воткинска задержали мошенника, который в феврале этого года украл 900 тыс рублей у пенсионера. Им оказался 23-летний житель Ставропольского края, сообщает пресс-служба МВД по УР.

Напоминаем, на улице к 80-летнему жителю Воткинска подошёл незнакомец. Он предложил пенсионеру купить набор посуды и электроинструменты. Мужчина отказался, но сказал, что в покупке может быть заинтересован его знакомый.

Мошенник принёс товар в дом потерпевшего и взял с него залог около 100 тыс рублей. На следующий день злоумышленник пришёл вновь и вернул пенсионеру пачку денег. Потом он попросил обменять имеющиеся у него доллары на рубли. Мужчина согласился и отдал преступнику все свои накопления – более 800 тыс рублей. Тот вручил мужчине пачку с купюрами по 100 долларов, которые оказались поддельными.

Ущерб составил 936 000 рублей. Сейчас мошенник находится в СИЗО. Ему грозит до 6 лет лишения свободы за мошенничество в крупном размере.

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