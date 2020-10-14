Школьник из Ижевска создал русско-удмуртский переводчик для социальных сетей

Ученик гимназии им. Кузебая Герда в Ижевске Никита Моромов создал русско-удмуртский бот-переводчик для социальной сети «ВКонтакте». Программа пока знает 150 слов, но разработчик активно работает над пополнением ее лексикона. Сейчас слова переводятся только с русского на удмуртский, но планируется запустить и обратный процесс.

Никита изучает в школе удмуртский язык, поэтому часто пользуется словарями. Для упрощения этого процесса он и решил создать бот-переводчик, сообщила пресс-служба Дома дружбы народов.

Свою программу школьник написал по видео-уроку из Ютуба. Чтобы перевести слово, нужно написать его в чат боту, и он мгновенно отправит вам вариант на удмуртском. В социальной-сети найти этот помощник не сложно, он так и называется - «Бот русско-удмуртский словарь».

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