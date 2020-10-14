21 сверток наркотиков нашли у молодой ижевчанки

Молодую девушку задержали в Ижевске за подозрение в сбыте наркотических веществ Фото: pixabay.com

Молодую девушку задержали в Ижевске по подозрению в сбыте наркотических веществ. При личном осмотре у нее обнаружили 21 сверток с синтетическими наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

18-летняя ижевчанка уже была ранее судима за подобные преступления. Наркозависимая девушка работала закладчиком в интернет-магазине, который распространяет наркотические средства. «Товар», найденный при ней, ижевчанка забрала из леса одного из районов Удмуртии, а позже планировала сбыть в Ижевске.

Сейчас подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. За подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

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