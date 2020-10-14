В Удмуртии появился 3D словарь удмуртского языка

Словарь включает в себя 80 карточек с базовым набором слов Фото: Дом Дружбы народов

В Сарапуле выпустили интерактивный 3D словарь удмуртского языка для детей. Программа для смартфонов считывает QR-коды со специальных карточек и воспроизводит на экране объемные и движущиеся картинки. Словарь включает в себя 80 таких карточек с базовым набором слов.

Проект приложения презентовали 9 сентября на заседании удмуртского национального собрания «Пичи Кенеш». В пресс-службе Дома дружбы народов сообщают, что идея приложения принадлежит сарапульскому Дворцу культуры «Электрон». Министерство национальной политики Удмуртии просубсидировало словарь и выделило 96,7 тыс. рублей.

- Основная цель проекта - создание образовательного продукта для сохранения удмуртского языка, включающее издание интерактивного словаря и разработку приложения с инновационной технологией дополненной реальности, - говорит заведующая отделом по этнокультурной деятельности Дворца культуры «Электрон» Юлия Седова.

Разработкой нового интерактивного продукта занималась городская общественная организация поддержки молодежных национально-культурных объединений города Сарапул «Содружество».

Тираж набора с карточками сейчас ограничен - 250 экземпляров. К слову, он будет раздаваться бесплатно. Приложение для считывания кодов с карточки можно скачать на свой Android.

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