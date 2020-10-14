Карта распространения коронавируса на 14 октября 2020 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших Фото: pixabay.com

На сегодня, 14 октября, оперштаб Удмуртской Республики сообщил о 120 выявленных случаях заболевания коронавирусом. 3 пациента погибли, а 72 человека выздоровели.

Коронавирус нашли у 57 жителей Ижевска, 7 жителей Глазова, 7 жителей Воткинска, 5 жителей Сарапула, 5 жителей Балезинского, 5 жителей Завьяловского, 4 жителей Игринского, 4 жителей Увинского районов, по три случая зарегистрировали в Граховском, Кезском, Красногорском, Малопургинском и Шарканском районах. По два случая зарегистрировали в Можге, Воткинском, Сарапульском районах. По одному случаю заболевания коронавирусом выявили в Якшур-Бодьинском, Глазовском, Алнашском, Сюмсинском и Селтинском районах.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск - 3 440

Воткинск - 290

Глазов - 285

Можга - 419

Сарапул - 203

Алнашский район - 194

Балезинский район - 103

Вавожский район - 73

Воткинский район - 80

Глазовский район - 56

Граховский район - 55

Дебесский район - 34

Завьяловский район - 467

Игринский район - 120

Камбарский район - 30

Каракулинский район - 32

Кезский район - 67

Кизнерский район - 58

Киясовский район - 51

Красногорский район - 91

Малопургинский район - 189

Можгинский район - 109

Сарапульский район - 78

Селтинский район - 49

Сюмсинский район - 36

Увинский район - 105

Шарканский район - 89

Юкаменский район - 31

Якшур-Бодьинский район - 70

Ярский район - 46

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