Карта распространения коронавируса на 14 октября 2020 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших
Фото: pixabay.com
На сегодня, 14 октября, оперштаб Удмуртской Республики сообщил о 120 выявленных случаях заболевания коронавирусом. 3 пациента погибли, а 72 человека выздоровели.
Коронавирус нашли у 57 жителей Ижевска, 7 жителей Глазова, 7 жителей Воткинска, 5 жителей Сарапула, 5 жителей Балезинского, 5 жителей Завьяловского, 4 жителей Игринского, 4 жителей Увинского районов, по три случая зарегистрировали в Граховском, Кезском, Красногорском, Малопургинском и Шарканском районах. По два случая зарегистрировали в Можге, Воткинском, Сарапульском районах. По одному случаю заболевания коронавирусом выявили в Якшур-Бодьинском, Глазовском, Алнашском, Сюмсинском и Селтинском районах.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск - 3 440
Воткинск - 290
Глазов - 285
Можга - 419
Сарапул - 203
Алнашский район - 194
Балезинский район - 103
Вавожский район - 73
Воткинский район - 80
Глазовский район - 56
Граховский район - 55
Дебесский район - 34
Завьяловский район - 467
Игринский район - 120
Камбарский район - 30
Каракулинский район - 32
Кезский район - 67
Кизнерский район - 58
Киясовский район - 51
Красногорский район - 91
Малопургинский район - 189
Можгинский район - 109
Сарапульский район - 78
Селтинский район - 49
Сюмсинский район - 36
Увинский район - 105
Шарканский район - 89
Юкаменский район - 31
Якшур-Бодьинский район - 70
Ярский район - 46
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