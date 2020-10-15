118 новых случаев заражения коронавирусом и два летальных исхода в Удмуртии

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На сегодня, 15 октября, в Удмуртии выявили ещё 118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперштаб республики.

Заразились на сегодняшний день 58 жителей Ижевска, по 8 жителей в Сарапуле и Завьяловском районе, по 6 в Увинском и Красногорском районах. В Шарканском районе выявили 5 случаев, по 4 в Воткинском и Вавожском районах, по 3 в Сарапульском и Игринском районах.

По два случая зарегистрировали в городах Можга, Глазов, Воткинск и в Каракулинском районе. По одному в Балезинском, Камбарском, Малопургинском, Селтинском, Якшур-Бодьинском районах.

101 человек выздоровел и их выписали. Двое мужчина скончались-им было 79 лет и 83 года.

За последние сутки провели 4 061 исследование на коронавирусную инфекцию, всего за весь период было проведено 433 097 исследований. На 15 октября всего зарегистрировано 7 082 лабораторно подтвержденных случаев.