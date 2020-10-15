Воришек женских колготок и шоколада задержали по горячим следам в Ижевске

Молодые люди вынесли также кофе и крепкий алкоголь, Фото: freepik.com

Ночью с 13 на 14 октября в Ижевске группа грабителей проникла в два супермаркета на ул. Ворошилова и ул. Автозаводская. Обоих подозреваемых задержали «по горячим следам». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Во время первого ограбления сработала сигнализация, на место происшествия выехали сотрудники ЧОП. Но злоумышленники к тому моменту уже успели скрыться.

Пока патрульные машины пытались их найти, молодые люди успели совершить ещё одно преступление — на месте также сработала сигнализация. Одного из участников преступления удалось поймать на месте. Им оказался 18-летний ранее судимый житель Ижевска. Второго 23-летнего подозреваемого нашли в ходе отработки территории.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что молодые люди действовали в группе. Из первого магазина они похитили бутылки с крепким алкоголем, а шоколад, кофе и несколько упаковок женских колготок — из второго.

— В отношении 23-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 18-летний соучастник преступления до избрания меры пресечения водворен в изолятор временного содержания,- говорится в сообщении пресс-службы.

По фактам кражи возбуждены уголовные дела. За подобное преступление грозит лишение свободы до 5 лет.

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