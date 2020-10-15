Началось благоустройство леса на Ворошилова в Ижевске Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

В Ижевске около ТРК «Столицы» началось благоустройство леса. В планах предусмотрено создание лыжных трасс и беговых маршрутов. Появятся асфальтированные дорожки для прогулок, а также детские и спортивные площадки. Почистят и имеющийся в лесу водоём.

Пресс-служба администрации города напоминает, что эта лесопарковая зона стала победителем рейтингового голосования среди общественных территорий в Ижевске в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Парк было решено оформить в этническом стиле. Также уже определили название - «Пужым яг», что переводится с удмуртского как «Сосновый бор»

Напоминаем, что первые элементы благоустройства должны были появится на объекте уже в конце сентября. Однако этого не случилось. 14 октября глава города Олег Бекмеметьев проверил объём выполнения работ и остался недоволен. Подрядчики пообещали закончить асфальтирование тротуара и планировку входных групп к концу этой недели

- Я крайне неудовлетворен темпами работ. В воскресенье я планирую снова сюда приехать и посмотреть, как подрядчик выполнил свои обязательства, - отметил Мэр Ижевска.

В 2020 году рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» запланировано благоустройство 16 пространств. Шесть из которых уже готовы принять жителей города. Оценить проведённые работы можно посетив Театральный сквер, «Тропу здоровья» в сквере Оружейника Драгунова», монумент «Слава ВДВ», Аллею ветеранов, площадку в микрорайоне «Радужный», площадку для выгула собак в парке «Тишино».

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