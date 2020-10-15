В Ижевске мошенники вынудили мужчину взять кредит на 600 тысяч Фото: Константин ИВШИН

43-летний житель Ижевска оформил кредит в банке на 600 тыс рублей и перевёл все деньги мошенникам. Их личность и реквизиты счетов ещё не установлены.

Пресс-служба МВД по УР сообщает, что мужчине неоднократно поступали звонки с неизвестных номеров. Голос в трубке представлялся сотрудником банка. Женщина говорила, что на имя ижевчанина поданы заявки на несколько кредитов. И для того чтобы их закрыть, ему нужно якобы оформить реальный кредит и перевести все деньги на указанные счета для полного погашения всех заявок.

Мужчина перевёл более 600 тысяч, которые взял у банка, на указанные счета. После этого мошенница больше не выходила на связь.

Сейчас ведётся следствие. Возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает, не доверяйте неизвестным номерам, которые представляются сотрудниками банка. Позвоните на номер, который указан на обороте вашей карты, и удостоверьтесь в правдивости их слов.

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