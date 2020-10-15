«Я крайне не удовлетворен работой подрядчика»: глава Ижевска Олег Бекмеметьев раскритиковал срыв сроков благоустройства парка у ТРК «Столица»

В Ижевске идет благоустройство скверов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» Фото: Анастасия Захарова

14 октября глава Ижевска Олег Бекмеметьев проинспектировал, как идет благоустройство скверов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Мэр города побывал на двух точках: в лесопосадке у ТРК «Столица» и сквере им. Тарасова на ул. 50 лет ВЛКСМ.

Задержка из-за коммуникаций

Срок завершения работ в лесопосадке на улице Ворошилова был 30 сентября.

- Я крайне не удовлетворен этой работой. Сегодня до конца дня мне должны дать пояснения, в чем были причины и почему они были не устранены вовремя, чтобы в срок выполнить контракт. Сегодня 14 октября, и подрядчик обещает выполнить объем работ к концу недели. У меня это обещание вызывает сомнения, но цыплят будем по осени считать. 18 октября я снова сюда приеду и посмотрю, как подрядчик выполнит свои обязательства, - высказался Олег Бекмеметьев.

Благоустройство территории разбили на пять этапов. В этом году реализуют первый: строят входные группы, асфальтируют дорожки, ставят скамейки и урны, благоустраивают сеть тропинок. Но сейчас подрядчик приступил к асфальтированию. Остальные работы пока не начинались. Главу города особенно возмутило, что при этой ситуации на объекте работали восемь человек.

- Задержка произошла из-за совокупности факторов. Под местом, где планировались тротуары, проходят коммуникации. Пришлось спилить несколько аварийных деревьев. Также задача осложняется теплотрассой, которая проходит под участком, - говорит прораб Алексей Столбов.

Благоустройство территории разбили на пять этапов Фото: Анастасия Захарова

В этом году реализуют первый: строят входные группы, асфальтируют дорожки, ставят скамейки и урны, благоустраивают сеть тропинок Фото: Анастасия Захарова

Стоимость контракта — 5,8 млн рублей Фото: Анастасия Захарова

В будущем также благоустроят пруд. Фото: Анастасия Захарова

Кстати, парк будет благоустроен в этническом стиле и получить название «Сосновый бор» или по-удмуртски «Пужым яг».

Стоимость контракта - 5,8 млн рублей. Если компания не справится с обязательствами, её оштрафуют и могут внести в реестр недобросовестных подрядчиков.

Общая концепция развития этой территории предполагает использование существующей сети тропинок, чтобы жители занимались спортом. Здесь предусмотрят лыжные трассы, беговые маршруты, дорожки для прогулок. В будущем также благоустроят пруд. За преображение сквера проголосовали жители Устиновского района во время рейтингового голосования в 2018 году. Территория стала лидером в голосовании среди жителей района.

Готовность на 80%

Сквер Тарасова порадовал главу города больше. Он уже готов на 80%. Срок окончания работ - 1 ноября.

- Подрядчику большое спасибо. Он работает на нескольких объектах. На двух работы выполнены: это аллея ветеранов и парк Тишино, - поделился впечатлениями Олег Бекмеметьев.

Сквер Тарасова готов на 80% Фото: Анастасия Захарова

Сквер Тарасова готов на 80% Фото: Анастасия Захарова

Сквер Тарасова готов на 80% Фото: Анастасия Захарова

Изначально планировалось построить сквер в два этапа. Но в результате торгов по другим объектам образовалась экономия, и все сэкономленные деньги направили на сквер Тарасова. Первая очередь стоила 4,31 млн рублей, вторая - 9,2 млн рублей.

Всего в этом году благоустраивают 16 общественных пространств и 28 дворов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Шесть общественных пространств уже сданы: Театральный сквер, монумент «Слава ВДВ», «Тропа здоровья» в сквере Оружейника Драгунова, Аллея ветеранов, площадка для выгула собак в парке «Тишино», площадка в микрорайоне «Радужный».

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