Мужчина выпал из окна 14-го этажа в Ижевске

На место сразу выехали спасатели. Фото: пресс-служба МБУ Поисково-Спасательная служба Ижевска Фото: 2gis.ru

15 октября около 9.40 утра из окна четырнадцатого этажа дома по улице Воткинское Шоссе, 39 выпал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МБУ Поисково-спасательная служба г. Ижевска.

Мужчина не подавал признаки жизни. Фото: пресс-служба МБУ Поисково-Спасательная служба Ижевска

К моменту их приезда мужчина находился на крыше магазина и не подавал признаков жизни. Прибывшие спасатели транспортировали тело мужчины на землю и передали врачам скорой помощи и сотрудникам полиции.

Причины происшествия устанавливает полиция.

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