Налетевшего на оголенные провода лебедя спасли в Ижевске

Сейчас лебедю ничего не угрожает. Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

15 октября сотрудникам Зоопарка поступило сообщение из Сюмсинского района Удмуртии об обнаружении лебедя-шипуна. Выехавшие на место орнитологи установили, что лебедю около полугода, пол птицы пока не установлен.

Улететь в теплые края лебедь не может, остается одно - помощь человека Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

Известно, что лебедь получил травму крыла из-за налета на оголенные провода. С такой травмой птица не может улететь в теплые края со своими сородичами, а шансы выжить самостоятельно крайне малы.

Птица доставлена в ветеринарный отдел, где пробудет 30 дней Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

Выехавшие на место орнитологи уже доставили лебедя в ветеринарный отдел, где он проведет ближайшие 30 дней. Также отправлен запрос на разрешение Министерства природных ресурсов УР на изъятие представителя фауны из природы.

- Сейчас птица чувствует себя хорошо и уже весной 2021 года посетители Зоопарка смогут увидеть лебедя на экспозиции, - сообщают сотрудники Зоопарка г. Ижевска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Началось благоустройство леса на Ворошилова в Ижевске

Подняться на Байгурезь, посетить Сретенскую церковь и побывать в музее: 3 причины побывать в Дебесском районе Удмуртии

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.