Налетевшего на оголенные провода лебедя спасли в Ижевске

Сейчас лебедю ничего не угрожает.
Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
15 октября сотрудникам Зоопарка поступило сообщение из Сюмсинского района Удмуртии об обнаружении лебедя-шипуна. Выехавшие на место орнитологи установили, что лебедю около полугода, пол птицы пока не установлен.
Улететь в теплые края лебедь не может, остается одно - помощь человека
Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
Известно, что лебедь получил травму крыла из-за налета на оголенные провода. С такой травмой птица не может улететь в теплые края со своими сородичами, а шансы выжить самостоятельно крайне малы.
Птица доставлена в ветеринарный отдел, где пробудет 30 дней
Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
Выехавшие на место орнитологи уже доставили лебедя в ветеринарный отдел, где он проведет ближайшие 30 дней. Также отправлен запрос на разрешение Министерства природных ресурсов УР на изъятие представителя фауны из природы.
- Сейчас птица чувствует себя хорошо и уже весной 2021 года посетители Зоопарка смогут увидеть лебедя на экспозиции, - сообщают сотрудники Зоопарка г. Ижевска.
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