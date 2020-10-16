Стоимость проезда в общественном транспорте Ижевска может вырасти до 25 рублей Фото: Архив «КП» в Ижевске

С 1 ноября в общественном транспорте Ижевска стоимость проезда может вырасти до 25 рублей. При оплате картой стоимость билета будет составлять 23 рубля. Окончательное решение о повышении тарифов огласят 20 октября.

Также во время пресс-конференции министр транспорта Алексей Горбачев и представители перевозчиков уточнили, что «Сбербанк» сможет предоставлять дополнительную скидку в 4 рубля при оплате картой «Мир». Действовать она будет до 31 декабря 2020 года.

Алексей Горбачёв отмечает, что рост тарифа - это вынужденная мера. Сейчас пассажиропоток из-за распространения коронавирусной инфекции снизился на 80-90%. При этом расходы на содержание транспорта и зарплаты персонала остались на прежнем уровне.

- Выручка на 90% меньше, а расходы какие были, такие и остались. Основная сумма средств из республиканского бюджета выделялась. Но она ушла на зарплату, - прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства.

Напоминаем, последнее повышение стоимости проезда в Ижевске было в 2015 году. Тариф увеличился с 17 до 20 рублей. Также при оплате транспортной картой жители экономили по рублю с каждой поездки.

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