В Ижевске презентовали книгу про Бурановских бабушек

14 октября в Ижевске прошла презентация книги Марии Толстухиной «Сказ о том, как простые бабушки из удмуртского села Бураново храм построили» Фото: Пресс-служба Министерства культуры УР

14 октября в Ижевске прошла презентация книги Марии Толстухиной «Сказ о том, как простые бабушки из удмуртского села Бураново храм построили». Встреча с писательницей состоялась в Национальной библиотеке УР в рамках клуба «Край удмуртский», сообщает Министерство культуры республики.

СПРАВКА «КП»:

Мария Толстухина - заслуженный работник культуры, один из авторов проектов «Танцующая Россия», «Навеки с Россией», режиссер многих городских праздников республики. Администратор ансамбля «Бурановские бабушки».

На встрече Мария Толстухина рассказывала личные истории про бабушек из села Бураново, дополняя свои слова видео с выступлений. Также автор сама исполнила несколько песен для участников презентации. Национальная библиотека специально для этого события подготовила мини-выставку публикаций о Марии Толстухиной и коллективе «Бурановские бабушки».

Заведующая Центром национальной и краеведческой литературы и библиографии Татьяна Васильевна Николаева отметила, что эта книга является важным вкладом в сохранение истории ансамбля.

Деньги на издание были собраны благотворителями со всего мира. Просьба о выпуске такой биографической книги поступила из Канады от поклонников творчества бабушек. Изначально тираж книги составлял 200 экземпляров, но потом его увеличил до 500.

Книга погружает читателей в историю известного коллектива. Мария Толстухина постоянно находилась рядом с участницами коллектива и знает много их личных историй, а ещё у неё большой архив фотографий с гастролей. Именно они и вошли в книгу.

Над обложкой для книги работал Денис Никонов - члена Союза художников России, ижевский художник. Мария Толстухина рассказала, что над обложкой ее книги художник работал в течение полугода, чтобы добиться портретного сходства с участниками коллектива.

Напомним, в 2012 году «Бурановские бабушки» заняли второе место на «Евровидение». На выигранные деньги они воплотили свою мечту - построили в родном селе новый храм.

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