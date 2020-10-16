Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова может получить звание самой популярной спортсменки Фото: Диля Ахмадишина

Ижевская спортсменка Алина Загитова принимает участи в голосовании за самую популярную спортсменку. 16 октября стартовал очередной этап в социальных сетях «Матч ТВ» (18+). Конкурс «МАТЧ! 5лет» проходит в рамках празднования юбилея телеканала и посвящен знаменитым спортсменам.

Кроме ижевской спортсменки за награду борются теннисистка Мария Шарапова , фигуристка Евгения Медведева, пловчиха Юлия Ефимова и прыгунья в высоту Мария Ласицкене.

Свои голоса за участниц отдадут не только граждане, но и члены специально организованного жюри. Ими стали известные российские спортсмены и представители шоу-бизнеса. Всего получилось 14 человек. Среди имён: Илья Авербух, Баста, Николай Валуев, Костя Цзю, Сергей Шнуров и даже Вячеслав Фетисов.

Голосование закроют 3 ноября в 23:59.по московскому времени. Церемония вручения наград пройдёт 4 ноября – в день народного единства.

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