Жители Ижевска могут принять участие в презентации концепции развития Березовой рощи Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Ижевчан приглашают принять участие в онлайн-презентации концепции развития Березовой рощи. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, мероприятие состоится 27 октября в 18:30, для участия нужно предварительно регистрироваться.

Горожане смогут задать авторам проекта вопросы и высказать свое мнение о предложенных идеях благоустройства территории.

Напомним, ранее Центр территориального развития УР провел опрос жителей Ижевска на тему желаемых событий в Березовой роще, необходимого сервиса на территории общественного пространства, а также о том, что конкретно хотели бы делать горожане в парке. На основе результатов опроса, а также результатов более ранних социологических исследований и информации из публичных обсуждений темы благоустройства парка в социальных сетях было сформировано общественное задание и передано разработчикам.

— В рамках обсуждений проекта благоустройства Березовой рощи мы определили концепцию этого пространства как городского парка с удмуртскими мотивами. Однако, помимо определенной эстетики, в ТЗ было важно прописать несколько строго функциональных направлений, таких как событийное и коммерческое. Нужно было обязательно продумать количество площадок, на которых будет возможность проводить как праздники, так и образовательные встречи, определить требования к инфраструктуре, благодаря которой будет возможность организовать события на должном уровне. Теперь ждем публичную презентацию от авторов концепции и обратной связи от жителей по ее итогам, чтобы при необходимости, доработать концепцию благоустройства, — отмечает заместитель гендиректора по развитию УК Парки Ижевска Вероника Чуракова.

После онлайн-презентации на сайте udmurt.city/brizh можно будет подробнее ознакомиться с предварительной концепцией благоустройства территории и до 8 ноября включительно оставить свои отзывы и предложения через форму обратной связи.

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