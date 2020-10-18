Еще 110 человек заболели коронавирусом в Удмуртии Фото: pixabay.com

На утро 18 октября в Удмуртии выявили 110 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб региона.

142 человек выздоровели. Трое, к сожалению, скончались. Это были мужчина 65 лет и две женщины 61 и 65 лет.

Диагноз подтвердили у 60 жителей Ижевска, 17 случаев в Воткинске, 11 заболевших в Сарапуле, по 5 положительных тестов в Завьяловском и Камбарском районах. Число заражённых COVID-19 в других районах республики не превышает 3 человек.

За всё время в Удмуртии зарегистрировано уже 7 422 случаев заражения коронавирусом. 5 196 человека выздоровели, 133 скончались.

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