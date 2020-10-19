Погода в Ижевске на 19 октября: небольшой дождь и облачно с прояснениями

Синоптики обещают погоду теплее, чем в выходные Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Начинаем новую неделю с чашки горячего кофе и утреннего прогноза погоды!

Сегодня понедельник, 19 октября. Синоптики Удмуртского гидрометцентра сообщают, что днём местами возможны небольшие дожди.Температура будет выше, чем в выходные - воздух прогреется до +8°С...+10°С. Ветер юго-западный 9-14 м/c.

Ночью температура опустится до +3°С...+5°С. Также ожидаются небольшие дожди и усиление юго-западного ветра порывами 15-17 м/с.

Желаем вам продуктивной и бодрой рабочей недели!

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