В Ижевске повредили 70 метров теплоизоляции наземных труб

Испорченную изоляцию планируют заменить в течение месяца Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В районе школы №51 в городке Машиностроителей повредили 70 метров теплоизоляции наземных труб. Кто это сделал пока не известно. Предварительный ущерб составил 200 тыс рублей, сообщает пресс-служба Регионального центра стратегических коммуникаций.

Напомним, капитальная теплоизоляция этих труб проводилась «Удмуртскими коммунальными системами» весной 2019 года. Тогда организация покрыла 280 метров наземных трасс.С тех пор обшивку портили несколько раз. В последний раз это случилось весной 2020 года. Тогда ущерб составил более 58 тыс рублей.

В этот раз испорченную изоляцию планируют заменить в течение месяца.

«УКС» напоминает гражданам, нахождение вблизи оголённых теплосетей опасно для здоровья. Так как их поверхность нагревается до очень высоких температур. Также жителей просят бережнее относится к объектам благоустройства города

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