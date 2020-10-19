Государственный долг Удмуртии увеличился на 1,1 миллиарда

Государственный долг Удмуртии увеличился на 1,1 миллиард Фото: Алена Селезнева

Госдолг Удмуртии стал больше на 1,1 млрд рублей за сентябрь. По данным на 1 октября 2020 года общая сумма составляет 54,14 млрд руб.

Кредиты из федерального бюджета составили 24,29 млрд руб. Это 45% от всего объёма. 24,85 млрд руб позаимствовала республика у кредитных организаций. А также в общую сумму включили расходы Удмуртии на обслуживание госдолга. Которые на 1 октября 2020 года составили 1 624,0 млн рублей.

Деньги от кредитных организаций распределили на разные цели, сообщает министерство финансов республики. Эти средства в первую очередь были направленные на досрочное погашение коммерческих кредитов с годовыми ставками в 6,5 - 6,72 %. Это сэкономило 23,2 млн рублей из бюджетных средств на выплату процентов.

Остальная часть суммы была выделена на плановое погашение долговых обязательств и на финансирование социально значимых расходов.

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