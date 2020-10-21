Перекроют движение по улице Союзной в Ижевске

Перекроют движение по улице Союзная в Ижевске Фото: Диля Ахмадишина

В Ижевске перекроют движение по улице Союзной 23-24 октября. На участке дороги будут организованы строительные работы.

С 23:00 23 октября до 6:00 24 октября будет ограничено движение по улице Союзной около дома №165а. Здесь будут строить водопровод к новым домам на Берша, сообщает пресс-служба администрации города.

24 октября с 6:00 до 18:00 будет проводится восстановление этой дороги. Поэтому движение транспорта перекроют лишь частично. Водители смогут проезжать по встречным полосам.

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