Видео: удалось снять краснокнижную выдру

Речная выдра попала в фотоловушку национального парка «Нечкинский». Зверек занесен в Красную книгу России и Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Видео разместили на странице в социальных сетях национального парка «Нечкинский». Жители делятся в комментариях, что видят животное впервые. И отмечают, что попавшаяся в фотоловушку выдра - это большая удача.

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