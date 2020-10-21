В проекте «Лучшая клиника – 2020» завершилось голосование за лучших врачей и больницы Удмуртии Фото: pixabay.com

Ровно в полночь 21 октября в проекте «Лучшая клиника – 2020» (18+) завершилось пользовательское голосование. Напомним, в течение месяца жители Ижевска и Удмуртии могли зайти на сайт лучшаяклиника.рф и проголосовать за врачей и медицинские учреждения республики в разных номинациях. Всего в проекте участвовали 20 клиник разных профилей и 690 врачей – их кандидатуры на конкурс подавали сами пациенты.

Сейчас в проекте идет модерация голосов, окончательные итоги голосования и имена победителей во всех номинациях мы узнаем 19 ноября. А тем временем начинается следующий этап конкурса – работа экспертного совета.

Эксперты – представители профильных ведомств и учреждений, – оценят каждую клинику, участвующую в конкурсе, по нескольким критериям. По результатам их работы будут определены клиники – победители экспертного голосования в разных номинациях.

В состав экспертного совета конкурса в этом году вошли Никита Александрович Свирин, заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики, Анастасия Сергеевна Власова, председатель Общественной палаты Ижевска, Татьяна Юрьевна Байдалина, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Удмуртской Республики по амбулаторно-поликлинической помощи, Антон Александрович Демин, заместитель главного врача по общим вопросам РКДЦ, член Общественной палаты Ижевска, Злата Анатольевна Борцова, руководитель стоматологии «Авангард» и другие специалисты.

Несмотря на то, что голосование завершилось, пользователи сайта по-прежнему могут говорить слова благодарности врачам Ижевска и Удмуртии в разделе «Спасибо, доктор!». Кроме того, мы ждем ваших отзывов и историй о героизме медиков, борющихся сейчас с коронавирусной инфекцией. Чтобы сказать им спасибо, заполните форму, не забыв поставить галочку в графе «Борец с COVID».