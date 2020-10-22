Двое мужчин в Удмуртии погибли в пожаре
Фото: Архив «КП» в Ижевске
21 октября в Малой Пурге в пожаре погибли два мужчины. Удалось установить, что 71-летний хозяин дома и его 42-летний сын были пьяны, сообщает пресс-служба СК по Удмуртской республике.
Хозяйке дома, которая также находилась в этот момент в помещении, удалось спастись.
Предположительно дом загорелся из-за того, что мужчины были неосторожны с огнём, когда курили. Возможно, загорелся непотушенный окурок. Однако точные причины случившегося пока выясняются.
Сотрудники правоохранительных органов занимаются осмотром сгоревшего дома. Сейчас опрашивают возможных свидетелей – соседей и знакомых погибших. Планируется проведение судебно-медицинской и пожаро-технической экспертиз.
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