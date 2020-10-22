У производителя мяса в Удмуртии отозвали сертификат на продукцию Фото: Архив «КП» в Ижевске

Росотребнадзор Удмуртии в 2002 году провёл проверку более 90 предприятий, занимающихся производством и оборотом мяса и мясной продукции. В результате чего один из производителей лишился сертификата на изготовление продукции. А ещё на 34 предприятия были наложены штрафы за серьёзные нарушения несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил.

В сумме нарушителям придётся заплатить 596 000 рублей. К административной ответственности будут привлечены 6 компаний, 15 ИП, 10 должностных лиц и ещё 3 гражданина. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по УР. Также отмечается, что в городе на 21 день закрыли ларёк с шаурмой.

Всего в лабораториях проверили более тысячи проб мяса. Было выявлено 47 нарушений. В основном они связаны с продажей просроченной мясной продукции и отсутствием лабораторного контроля. Так же в нескольких магазинах обнаружили несоблюдение условий товарного соседства и сотрудников без медицинских книжек.

В результате из продажи было изъято 84,55 кг мясной продукции.

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