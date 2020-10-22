Ребёнка посреди дня сбили на пешеходном переходе в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

21 октября в час дня напротив дома дома №31 по ул. Барышникова 7-летний мальчик перебегал дорогу по зебре. В это время ребёнка сбил «Митсубиси-Аутлендер».

По предварительным данным, 49-летний мужчина не сбросил скорость перед пешеходным переходом. Светофора на данном участке дороги не было.

В результате ДТП мальчик с травмами попал в больницу, сообщает 1 отдел УГИБДД по УР.

Ведётся расследование. Опрашиваются свидетели, также запрошены кадры аварии с ближайших камер видеонаблюдения.

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