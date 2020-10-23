Более 1000 охотников Удмуртии хотят получить разрешение на добычу лося Фото: pixabay.com

На портале Госуслуги в Удмуртии 22 октября начался приём заявлений на выдачу разрешений на добычу лося в новом охотничьем сезоне. В первую же минуту пришло 1 111 заявок от жителей. Из них 487 человек успели отправить форму в первую секунду, сообщает пресс-служба правительства республики.

Важно отметить, что такое количество заявлений сервис с лёгкостью обработал. Ведь в прошлом году Министерство информатизации и связи совместно с Министерством природу Удмуртской республики провели обновление сайта. Теперь подача заявления на получение разрешения на охоту стало доступной процедурой. И жителям больше не нужно стоять в длинных и долгих очередях.

Жители поддерживают это обновление. В 2020 году 98% заявлений было подано именно онлайн. В сравнении с прошлым годом это число увеличилось на 8 процентов.

-Возможность подачи заявлений в электронной форме особенно актуально в условиях соблюдения социальной дистанции и минимизации посещения мест скопления людей, - отмечает Тимур Меджитов, министр информатизации и связи Удмуртской Республики.

Напоминаем, новый сезон в регионе начинается 1 ноября и продлится до 31 декабря 2020 года.

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