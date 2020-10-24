В Ижевске волонтеры будут помогать медикам, работающим в «красной зоне» Фото: Дмитрий Селезнев

Ижевские волонтеры помогут медикам. Так, в республике стартовал волонтерский проект «МедподдЕРжка», в рамках которого будет оказана помощь медицинским учреждениям и врачам, работающим в «красной зоне».

Так, в пилотном режиме в проект вовлечены 40 волонтеров – 30 человек работают в городских больницах, помогают в регистратуре, координируют потоки пациентов на этажах и проверяют их при входе в поликлинику. А 10 водителей ежедневно помогают врачам осуществлять выезды к пациентам, в том числе проводить плановые осмотры пожилых ижевчан, беременных женщин и детей, доставляют лекарства.

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Присоединиться к проекту может любой желающий – чтобы стать волонтером или поделиться идеями по его развитию, необходимо позвонить по номеру (3412) 72-53-85.