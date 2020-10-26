Ещё 121 новый случай коронавирусной инфекции зарегистрировали в Удмуртии Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 26 октября в Удмуртии выявили 121 случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб республики.

Выздоровели 160 пациентов, умерли 4 человека. Женщинам было 68 и 80 лет, 72 года, мужчине - 67 лет.

За всё время провели уже 484 816 исследований. Из них за последние сутки сделали 5 440 тестов.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 8 384 случая заражения коронавирусной инфекцией. За весь период выздоровел 6 271 человек. 151 пациент, к сожалению, скончался.

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