Глава города Ижевска Олег Бекмеметьев заболел COVID-19 Фото: Амир Закиров

Олег Бекмеметьев заболел коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил утром 26 октября на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

- Здравствуйте, дорогие друзья. Болезнь коварна. К сожалению, и мне не удалось избежать этой участи. И на собственном примере я теперь знаю, что значит заразиться COVID-19. Быстро самоизолировался, лечусь, чувствую себя удовлетворительно. Но, к сожалению, не смогу так активно, как и прежде, принимать участие в жизни города. Болезнь пройдет, через какое-то время я вернусь в строй, обязательно. Ну а пока в своих соцсетях буду вас информировать о наиболее важных и значимых событиях в жизни города. А вы, самое главное, берегите себя, носите маски, дезинфицируйте чаще руки, берегите своих пожилых родственников. Будьте здоровы, - говорит Олег Николаевич в своем обращении.

Госпитализация главе Ижевска пока не понадобилась.

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