Жительница Удмуртии вошла в 50 лучших экскурсоводов страны Фото: Скриншот с видео

Сотрудница Глазовского краеведческого музея Екатерина Тугбаева вошла в 50 лучших экскурсоводов страны. 19 октября Федеральное агентство по туризму подвело итоги конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма».

Конкурс проводился по нескольким номинациям, в том числе и «Лучший экскурсовод-гид», в которой Екатерина и представляла Удмуртию на всероссийском этапе. Для участия девушка записала ролик, где в национальном костюме на фоне достопримечательностей республики рассказала о туризме в регионе. Видео разбавляется кадрами пейзажей и памятников.

- Сюда едут, чтобы на лоне природы отдохнуть от суеты мегаполисов. Лучше узнать Россию. И познакомиться с традициями и культурой проживающих здесь народов, - рассказывает Екатерина Тугбаева про свою Родину.

Напоминаем, конкурс стартовал 1 марта 2020 года. Включал в себя два этапа - региональный и федеральный. В республике Екатерина Тугбаева стала лучшей и прошла в финал.

Всего в конкурсе приняли участие 600 специалистов из 45 субъектов РФ. В федеральный этап прошли всего 136 участников. Конкурсантов оценивали ведущие профильные эксперты отрасли. Конкурс проводится Федеральным агентством по туризму ежегодно с 2013 года.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Утро в Ижевске: ремонт Центральной площади, подборка самых жутких ДТП и погода на всю рабочую неделю

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.